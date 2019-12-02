بالفيديو: فنانة خليجية تضع الماكياج أثناء القيادة وتتعرض لحادث مروع

كشفت الممثلة الكويتية نورا محمد تعرضها لحادث مروع. وجاء هذا في فيديو تناقله عدد من حسابات تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وقالت إنها كانت تطبق البودرة على وجهها عندما فوجئت باصطدام سيارتها بباص وبتحول المشهد أمامها إلى أبيض بسبب الـAirbag.

وأضافت باكية أن سيارتها تحطمت وأنها كانت في طريقها إلى موقع التصوير. كما كشفت أن يدها احترقت إلا أنها اعتادت الحروق. وعرضت ما حدث للسيارة التي تبين أنها تحطمت بشكل كامل في الجزء الأمامي منها.

ويشار إلى أنها نشرت عبر خاصية “ستوري” على حسابها على التطبيق فيديوهات قصيرة أظهرت حالتها بعد الحادث حيث تبين أنها لم تتعرض لأي إصابة.

وأرفقت أحد تلك الفيديوهات بالتعليق: “شكلي وأنا ناطرة الباص بعد ما انعدمت سيارتي”.