بعد تصريحاتها المثيرة في موسم الرياض.. نقابة الموسيقيين بمصر تتحرك ضد الفنانة شيرين

أثارت تصريحات الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب ، خلال مشاركتها الجمعة الماضية بحفل ” موسم الرياض “، جدل كبير وكان أخرها قولها ” اللى زعلوا من كلامي دول شوية عوانس”.

وفي أول تحرك من نقابة المهن الموسيقية المصرية التي يرأسها الفنان هاني شاكر، ضد تصريحات شيرين عبدالوهاب، خلال حفلها في السعودية تجاه النساء والتي وُصفت بـ”المسيئة”، حيث طالبت النقابة الفنانة المصرية بالتوقف عن الإدلاء بأي تصريحات في الحفلات خارج السياق.

وطالب البيان الذي أصدره مجلس النقابة ، شيرين عبدالوهاب بالتوقف عن الإدلاء بأي تصريحات في حفلاتها الغنائية”، مهيبًا بالفنانة المصرية أن تلتزم بالغناء فقط.

وتابع البيان: “شيرين عبدالوهاب تتمتع بموهبة لا يوجد لها مثيل سواءً في مصر أو الوطن العربي”، مردفًا أن تصريحات شيرين لا يتفهمها الكثيرون ويعتبرونها استفزازية ومسيئة خاصةً أن الفنانة المصرية تتمتع بعفوية ولا تقصد من وراء تصريحاتها أي إساءة خاصةً أنها طبيعة فيها”.

وأثارت شيرين عبدالوهاب الجدل بعد تصريحاتها أثناء مشاركتها بحفل في “موسم الرياض” مساء الجمعة الماضي، حيث قالت: “عاوزة أقول للستات اللى زعلت مني، إن الرجالة عسل وسكر، واللى زعلوا من كلامي دول شوية عوانس”.

ووجّهت شيرين إليهم رسالةً قائلةً: “مهما عملتوا هاشتاجات هقول اللى أنا عاوزاه بردو، أنا كمان ست مش جنس تالت، وموتوا بغيظكم”.