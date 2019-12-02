بالفيديو: طلال سلامة يفاجئ الجمهور بعودته للغناء بأغنية لا شعور

فاجأ الفنان السعودي طلال سلامة، جمهوره بعودته للغناء مجددًا بعد غياب استمر سنوات وتحديدًا منذ عام 2014، إذْ طرح أغنية جديدة تحمل عنوان ”لا شعور“، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات ”يوتيوب“.

وكتب كلمات الأغنية الأمير عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز، ومن ألحان أدهم، وتوزيع عباس صباح، وعود صادق جعفر وإيقاعات هاني الدوسري.

وروّج طلال سلامة للأغنية عبر حسابه على موقع ”تويتر“، حيث نشر الأغنية كاملة وعلقّ قائلًا: ”أحبابي أخيرًا نزلت أغنية (لاشعور)“.

وأعادت هذه الأغنية طلال سلامة للمشهد الفني وطرح الأغاني مجددًا بعدما غاب أيضًا على مدار العشرة أشهر الماضية بسبب صدمته في وفاة ابنه (18 عامًا) بدأها بالعودة للوقوف على المسارح الغنائية من خلال مشاركته في ”ليلة البدر“ ضمن فعاليات موسم الرياض إضافة إلى طرحه أغنية ”الله يا هلال“ والتي أهداها لنادي الهلال السعودي بمناسبة تتويجه بدوري أبطال آسيا وتأهله لكأس العالم للأندية.

وأعرب محبّو طلال سلامة الذين يطالبونه دائمًا بالتواجد عن سعادتهم بهذه العودة القوية، كما أعربوا عن إعجابهم بعذوبة صوته الأقوى على الساحة الخليجيّة والعربيّة، فيما أكد بعضهم الآخر أنه فنان مظلوم إعلاميًا ويستحق أن يتم الالتفات إليه لما يحمله من موهبة كبيرة.

يُذكر أن طلال سلامة فُجع بوفاة ابنه أحمد ودخل في أزمة نفسيّة أثّرت على حالته الصّحيّة، حيث انطوى بعيدًا عن أعين الصّحافة والإعلام، ليتعرّض بعدها إلى وعكة صحيّة أُدخل على أثرها للعناية المركّزة، وألزمته البقاء في المستشفى لوقت طويل، ولكنّه سرعان ما تجاوز الأزمة.