حسن عبدالله فنان ولكن

أسعدني الحظ مؤخرًا لمشاهدة العرض المسرحي "سينما مصر" إخراج المبدع خالد جلال، العرض ممتع للغاية يحمل عبق الزمن الجميل لفت نظري العديد من المواهب الشابه في هذا العرض.

ولكن لفت نظري الفنان الشاب حسن عبدالله الذي جسد خلال العرض عدة شخصيات من رموز زمن الفن

الجميل على رأسهم العملاق نجيب الريحاني، وشكري سرحان، والبرنس عادل أدهم.

وضح تمامًا أن عبدالله يتمتع بموهبة فطرية شاهدته من قبل في العديد من الأعمال منها مسلسل "الجماعة 2، ولاد تسعة، خرم إبره، فضلًا عن

دوره المميز في فيلم "بين بحرين" الذي عرض مؤخرًا وحصل على عدة جوائز.

حسن عبدالله مجرد فنان موهوب وسط العديد من امواهب الشابه نرى لماذا لم يدخل دائرة النجومية حتى الأن ومعه العديد من المواهب، الظاهر في مصر أن النجومية مجرد ضربة حظ بعيدًا عن الموهبة بشكل عام خالد جلال يعتبر حاليًا جامعة لتخرج مواهب فنيه حقيقية