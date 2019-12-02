شاهد.. ظافر العابدين ناعيًا ضحايا الحافلة: تونس حزينة

أعرب الفنان ظافر العابدين عن حزنه الشديد علي ضحايا حادث انقلاب الحافلة الذي وقع أمس الأحد، و أسفر عن وفاة عدد كبير، ما تسبب في حزن الشعب التونسي بأكمله.

كتب ظافر منشورًا عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات العالمي "تويتر"، ناعيًا الضحايا، وقال فيه: "يوم حزين علي أهالينا في تونس.. ربي يصبرهم علي فراقهم ويرحم شبابنا جميعًا و يشفي كل

الجرحي.. تونس حزينة".

جدير بالذكر أنه توفي 22 شخصا وجُرح آخرون، بحادث انقلاب الحافلة الذي وقع شمال غرب تونس، وقد كانت الحافلة متجهة من تونس العاصمة إلى مدينة عين دراهم و انحرفت عن الطريق وانقلبت في منطقة عين السنوسي.



