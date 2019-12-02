شاهد.. ظافر العابدين ناعيًا ضحايا الحافلة: تونس حزينة

أعرب الفنان ظافر العابدين عن حزنه الشديد علي ضحايا حادث انقلاب الحافلة الذي وقع أمس الأحد، و أسفر عن وفاة عدد كبير، ما تسبب في حزن الشعب التونسي بأكمله.
كتب ظافر منشورًا عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات العالمي "تويتر"، ناعيًا الضحايا، وقال فيه: "يوم حزين علي أهالينا في تونس.. ربي يصبرهم علي فراقهم ويرحم شبابنا جميعًا و يشفي كل
جدير بالذكر أنه توفي 22 شخصا وجُرح آخرون، بحادث انقلاب الحافلة الذي وقع شمال غرب تونس، وقد كانت الحافلة متجهة من تونس العاصمة إلى مدينة عين دراهم و انحرفت عن الطريق وانقلبت في منطقة عين السنوسي.
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