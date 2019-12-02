أعرب الإعلامي اللبناني نيشان عن حزنه الشديد بسبب واقعة البرج للشاب المصري الطالب بكلية الهندسة، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات العالمي "تويتر".
وأبو مليون أمل بِغَدٍ أفضل.. وما أكثر المُحَلّلين النَّفسيّين الافتراضيّين".
وتابع: "هناك من يقول ثمَّة بصيص أمل.. وهناك من يلعَن أبو البصيص
كان نيشان قد نشر مقطع الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة، وعلق عليه قائلًا: "رجلٌ انتحر في لبنان..شابٌّ انتحر في مصر.. اضطراب وطني.. اضطراب نفسي.. اضطراب مصيري.. اكتئاب يأس ومتاهة".
جدير بالذكر أن الشاب غافل الجميع بمن فيهم صديقه، مساء يوم السبت الماضي، وألقى بنفسه من البرج الذي يبلغ ارتفاعه 187 متراً، ليسقط جثة هامدة غارقة في الدماء وسط صراخ وصدمة الحاضرين.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. نيشان يعلق على واقعة برج القاهرة لطالب الهندسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.