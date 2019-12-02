شاهد.. نيشان يعلق على واقعة برج القاهرة لطالب الهندسة

أعرب الإعلامي اللبناني نيشان عن حزنه الشديد بسبب واقعة البرج للشاب المصري الطالب بكلية الهندسة، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات العالمي "تويتر".



وتابع: "هناك من يقول ثمَّة بصيص أمل.. وهناك من يلعَن أبو البصيص

وأبو مليون أمل بِغَدٍ أفضل.. وما أكثر المُحَلّلين النَّفسيّين الافتراضيّين".

كان نيشان قد نشر مقطع الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة، وعلق عليه قائلًا: "رجلٌ انتحر في لبنان..

شابٌّ انتحر في مصر.. اضطراب وطني.. اضطراب نفسي.. اضطراب مصيري.. اكتئاب يأس ومتاهة".



جدير بالذكر أن الشاب غافل الجميع بمن فيهم صديقه، مساء يوم السبت الماضي، وألقى بنفسه من البرج الذي يبلغ ارتفاعه 187 متراً، ليسقط جثة هامدة غارقة في الدماء وسط صراخ وصدمة الحاضرين.

