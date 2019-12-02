انفراد.. صافيناز تكشف حقيقية سخريتها من جوهرة

نفت الفنانة الاستعراضية صافيناز عن سخريتها من الفنانة الاستعراضية جوهرة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. وقالت "صافيناز" في تصريخ خاص لـ "بوابة الوفد" انها لم تدلي بأي تصريحات تسئ لاي شخص وان البوست الذي انتشر علي صفحتها ليس له علاقه بأي شخص وليس موجها لاي احد. بأي تصريحات تسئ لاي شخص وان البوست الذي انتشر علي صفحتها ليس له علاقه بأي شخص وليس موجها لاي احد. Advertisements ويشار ان صافنياز شاركت مؤخراً في بطولة فيلم "أنت حبيبي وبس" في موسم عيد الاضحي 2019. فيلم "أنت حبيبي وبس" بطولة كلا من: محمود الليثي وبوسي وحسن الخلعي ومحمد ثروت وصافيناز ونرمين ماهر، وإخراج أحمد البدري.



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