الليلة.. حفل موسيقي لبغدادي باند وفابريكا لأول مرة في الأوبرا

يستعد عازف الترومبيت الدكتور مجدي بغدادي، الليلة، لتقديم حفل موسيقي بمصاحبة فرقته "بغدادي بيج باند"، لأول مرة بدار الأوبرا المصرية علي خشبة المسرح الصغير، بمشاركة فرقة "فابريكا"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ومن المقرر أن يقدم بغدادي خلال الحفل مجموعة من أشهر أعمال

الجاز العالمية، بالإضافة إلى مختارات من أجمل أغاني الكريسماس، منها "كريسماس البيج باند، كرنفال لوس ريوس، مزاج جيد، نيويورك نيويورك، رقصة القمر، حلق بي إلى القمر، سانتا بيبي، سانتا كلوز، وجنجل بيلز وسواى".

يذكر أن مجدي بغدادي تخرج فى كونسرفتوار القاهرة عام 1982 وحصل على دبلوم العزف على آلة الترومبيت بدرجة إمتياز ودرجة الدكتوراه من المدرسة العليا للموسيقى والإنتاج الفنى بألمانيا ومنذ عام 1990، شغل منصب عازف الترومبيت الأول بأوركسترا القاهرة السيمفونى ما بين عامى 1983 – 1997 وقائد أوركسترا آلات النفخ والإيقاع بالكونسرفتوار بين عامى 1997 – 2003.