فاجأت الفنانة السورية رغدة الجميع في أحدث ظهور لها مع الفنان تامر عبدالمنعم، بملامح مختلفة، تكشف تمكن الشيخوخة والتقدم في العمر منها بشكل لافت، مما جعل الصورة تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي.
اقرأ أيضًا:
في عيد ميلادها.. تعرّف على سبب انفصال رغدة عن زوجها ووصيتها
ظهور الفنانة رغدة من دون مكياج يقلل من علامات التقدم في العمر على وجهها، صدم المتابعين الذين أبدوا حبهم الشديد لها، على رغم تغير ملامحها، مؤكدين على جمالها الطبيعي، خصوصًا أنها لم تلجأ إلى أي من عمليات التجميل علىغرار نجمات الزمن الحالي، لإخفاء معالم التقدم في السن والشيخوخة.
صدمة رغدة لجمهورها ليست الأولى:
هذه ليست المرة الأولى التي تفاجئ فيها رغدة جمهورها ومتابعيها، بظهورها على طبيعتها، فقد سبق وظهرت منذ أشهر عدة بملامح مختلفة عن المعتا،د وفقدان وزن شديد، بسبب التقدم في العمر، مما دفع البعض إلى التلميح بأنها تعاني من مشاكل صحية.
حينها أعلنت الفنانة رغدة عدم إصابتها بأي أمراض، أو مشاكل صحية، وأن الصور التي
اقرأ أيضًا:
رغدة: الشرفاء يؤيدون بشار .. والسيسى "دكر":
جدير بالذكر أن الفنانة رغدة عادت إلى الشاشة مرة أخرى، منذ أول أمس السبت، بعدما بدأت قناة الحياة في عرض أولى حلقات مسلسل الضاهر، الذي تخوض بطولته مع الفنان محمود فؤاد، وذلك بعد تأجيلات عدة لعرض العمل الدرامي.
مسلسل الضاهر بطولة محمد فؤاد ورغدة وتامر عبدالمنعم وفريال يوسف وحسن يوسف ومادلين طبر وإنجى شرف وأميرة هانى وسميرة محسن وعمر حسن يوسف وعلاء مرسى ومظهر أبو النجا، تأليف تامر عبدالمنعم، وإخراج ياسر زايد.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. الشيخوخة تقسو على رغدة وتُغير ملامحها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.