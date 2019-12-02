ياسمين رئيس تنضم لفريق عمل فيلم الحارث

انضمت الفنانة ياسمين رئيس لفريق عمل فيلم "الحارث" للنجم أحمد الفيشاوي، إخراج محمد نادر في أول أعماله الطويلة. تدور أحداث الفيلم حول الإثارة والتشويق، وسيتم الاستعانة في صناعة العمل بخبرات من هوليود. وسيتم الاستعانة في صناعة العمل بخبرات من هوليود. يذكر أن الفنانة ياسمين رئيس تستعد لطرح أحدث أفلامها "لص بغداد" في دور السينما في يناير 2020، يشاركها البطولة كل من محمد إمام، أمينة خليل، فتحي عبدالوهاب، محمد عبدالرحمن، صلاح عبدالله، أحمد رزق، تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى. "لص بغداد" في دور السينما في يناير 2020، يشاركها البطولة كل من محمد إمام، أمينة خليل، فتحي عبدالوهاب، محمد عبدالرحمن، صلاح عبدالله، أحمد رزق، تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.

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