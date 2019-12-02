بالصور.. وصول أولى الوفود المشاركة بمهرجان الإسكندرية المسرحي

وصل مساء أمس، الأحد، اول الوفود المشاركة بمهرجان الإسكندرية المسرحي العربي في دورته الأولى، وهي فرقة سلطنة عمان.
ويشار إلى أن من المقرر إقامة الدورة الأولىمن المهرجان في الفترة ما بين 3 حتى 8 ديسمبر المقبل بمدينة الإسكندرية.
يذكر أن المهرجان يقام تحت رعايةدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة بمصر، دكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، دكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة وهيئة تنشيط السياحة برئاسة المهندس أحمد يوسف الهيئة العربية للمسرح.
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