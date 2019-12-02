كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبير صبري تكشف لـ"الخليج 365 الفني" تفاصيل أعمالها الفنية الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعمل الفنانة عبير صبري، حاليًا علي قدم وساق للإنتهاء من تصوير دورها في فيلمها الجديد "طلعت حرب2 " وذلك تمهيد لعرضه بمجرد الإنتهاء من تصويره وكافة تفاصيله.

وقالت الفنانة عبير صبري، في تصريح خاص لـ"الخليج 365 الفني"ـ " أنها تقوم حاليًا بتصوير فيلم جديد يحمل عنوان " شارع طلعت حرب2" وهو من إخراج مجدي أحمد علي، وهذا يعزوووووزد ثالث تعاون مع المخرج مجدي علي، والفيلم من بطولة حسين فهمى، سمير صبري، دلال عبد العزيز.

ومجموعة أخري من الفنانين.

بالإضافة إلي تصوير مسلسل "الأخ الكبير" وهو من إخراج إسماعيل فاروق ومن أهم أبطاله محمد رجب، هبه مجدي، أيتن عامر.

وعن أعمالها الدرامية في شهر رمضان المقبل قالت،:"لم أستقر حتي الأن علي أي عمل درامي، وبالفعل تم عرض علي عدد كبير من الأدوار، ولكن لم أمضي حتي الأن علي أي عمل درامي لماراثون رمضان".