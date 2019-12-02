تراند اليوم : أصالة تثير الجدل بخصوص انفصالها عن طارق العريان

أثارت الفنانة السورية اصالة نصري قلق متابعيها بموقع التدوين الاجتماعي تويتر، بعدما أعادت نشر تغريدة كتبها الفنان عبد المجيد عبد الله تقول :” المرء مهزوم بمن يحب”.

وعلقت اصالة نصري على هذه التغريدة قائلة :” نعم” ، لتؤكد مرورها بحالة نفسية سيئة وسط تردد شائعات انفصالها رسميًا عن زوجها المخرج طارق العريان بعد زواج استمر اكثر من 10 سنوات.

ويأتي ذلك بعد انهيارها في البكاء خلال غنائها أغنيتها الخليجية ” ذاك الغبي” في حفلات موسم الرياض بالسعودية.

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وكانت أصالة أعلنت من خلال رسالة لجمهورها انها على خلاف مع زوجها طارق العريان ولكنهما لم ينفصلا كما روج البعض، عقب انتشار شائعة زواجه من الفنانة السورية نسرين طافش.

وعلى مدار الفترة الماضية، تواجد طارق العريان في الولايات المتحدة الأمريكية بينهما مارست اصالة حياتها الفنية والأسرية بشكل طبيعي.

وهناك عدد من الرسائل الغامضة التي نشرتها أصالة تشير الى مرورها بأزمة نفسية وشعورها بالقلق وترددها على عيادة طبيبها النفسي.