تراند اليوم : شاهد شيماء سيف مع ليوناردو دي كابريو

كتبت : شيرين عصملي

مازحت الفنانة شيماء سيف متابعيها عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، بنشرها صورة “مفبركة” من حفل زفافها.

حيث ظهرت رقص النجم العالمي ليوناردو دي كابريو مع الفنانة الشابة وزوجها المنتج محمد كارتر في القاعة المنعقد بها الفرح، ويظهر بالصورة “المفبركة” ليوناردو دي كابريو مرتديا بدلة كلاسيكة سوداء، خلال رقصه ومصافحة “كارتر”.

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بينما ترقص “شيماء” بالقرب منهما، معلقة: “صورة فرحى الممنوعة من العرض، واللى فيها أخو جوزي وحبيبي ليوناردو دي كابريو، علشان كان خالع من التصوير ومكنش عايز حد يعرف، بس معلش بقى الشهرة مبترحمش”.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد على ما يزيد على 55 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: “إيه الضحك ده”، و”لا فعلا كارتر شبه ليوناردو دي كابريو جدا، كأنهم تؤام”، و”بقالي كتير مضحكتش كده”.