فاليري أبو شقرا : لهذا السبب لم أتواجد في دعوة ماغي بو غصن

وصفت الفنانة اللبنانية فاليري أبو شقرا أجواء تصوير الموسم الثاني من مسلسل " ما فيي " رائعة وأكدت أنها سعيدة بتكرار التجربة مع النجم معتصم النهار و المخرجة رشا شربتجي .



ولفتت إلى أن أحداث الموسم الثاني فيها الكثير من الحماس والتشويق وأن فريق العمل يبذل جهود كبيرة لتقديم موسم ثاني ينال الرضا حتى أكثر من الجزء الأول.



وأوضحت فاليري في لقاء مع إذاعة " ميلودي إف إم " أنها تتابع أداء شخصية يسما التي ادتها في الموسم الاول من العمل وقالت : " في هذا الموسم الشخصية تطورت بشكل كبير ونضجت تصرفاتها وستكون أقوى ".



وعن سبب عدم تواجدها في الدعوة التي أقامتها ماغي بو غصن وجمعت من خلالها العديد من النجمات اللبنانيات قالت فاليري : "بصراحة كل النجمات اللواتي تواجدن في الدعوة كنّ من النجمات اللواتي لهن فترة حضور طويلة على الشاشة أما أنا فلا أزال جديدة في هذا المجال وبعيدة بعض الشيء عن هذه الأجواء ولهذا السبب لم أتواجد ".



وفي ردها على سؤال إذا ما كانت بين النجمات اللواتي حضرن دعوة ماغي صديقة مقربة لها أضافت : " بصراحة لا يوجد صديقة مقربة ولكن عندما ألتقي بهن هناك احترام ومحبة ولكن لا يوجد صديقة قريبة لي " .

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كما عبرت فاليري عن سعادتها بالوقوف سابقاً ضمن مشهد مع الفنانة الكبيرة منى واصف في مسلسل الهيبة، وتمنت أن تجتمع بها في عمل جديد يعطيها مساحةً أكبر أمام "واصف" لتتعلم منها أكثر وأكثر حسب تعبيرها.



وتابعت: "أتمنى أيضاً الوقوف أمام النجوم .. باسل خياط ، قصي خولي ويوسف الخال في أعمالٍ درامية بسبب محبتي لهم ولأدائهم ".



وعما إذا كان جمالها هو الذي يخدمها قالت فاليري : هذه كانت فترة أولية وصحيح أن الجمهور عرفني كملكة جمال ولكن الجمال كان سيقدمني بمسلسل واحد و إن لم أقدم فيه شيء جميل عندها ستنتهي قصتي ولذلك أعتقد أني لو لم أثبت نفسي بالتمثيل و أثبت أني موهوبة وقادرة أن أعمل على نفسي وأطورها لما كنت استمريت وحالياً أقدم نفسي بالموسم الثاني من مسلسل " مافيي " ودائماً أعمل على ألا أركز في أدواري على الجمال وأهتم بأن يتعلق الجمهور بالشخصية وأدائها ولكن يمكن القول ان جمال الشكل يساعد الممثلة في البداية لأن الجمهور يحب أن يرى وجه جميل على الشاشة " .



وعن أسباب تطور أدائها وسعيها لذلك قالت فاليري : " أحرص دائماً على تطوير نفسي و البحث عن الأفضل وبالنسبة لي فأعتقد أني أمام طريق طويل لأحس نفسي بأني متمكنة و أنا من النوع الذي ينتقد نفسه كثيرا وأسعى للتطور بشكل مستمر " .



يشار إلى أن فاليري ستكون حاضرة في رمضان المقبل بالجزء الرابع من مسلسل " الهيبة " للمخرج سامر البرقاوي و إنتاج شركة " الصباح إخوان " .