ما حقيقة الخلاف بين كيفانش تاتليتوغ وجان يامان؟



حظي الممثل التركي جان يامان باستقبال حاشد في اسبانيا، التي تزامن وجوده فيها مع زميله كيفانش تاتليتوغ، الذي لم يحظ بأي اهتمام جماهيري.



ولدى عودة جان يامان إلى اسطنبول، سئل في مقابلة صحفية له عن حقيقة ما قيل عن اهتمام الجمهور الإسباني به، وتجاهله لكيفانش الذي يسبقه في الشهرة والنجومية فأجاب "نعم هذا ما حصل ، ماذا أفعل؟".



وتابع "مسلسلاتي بيعت لإسبانيا لكن لا اعرف هل اخوكم كيفانش بيعت مسلسلاته؟ يجب علي ان ابحث كي اعرف".



‏وأضاف: "أعتقد لو بيعت مسلسلاته لإسبانيا فإنه سيحصل على نفس الاهتمام لكن لو لم تباع فليس هناك ما يمكن فعله.".

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وأكد يامان نجم مسلسل " الطائر المبكر" أن اي ممثل تركي لا تباع مسلسلاته في اسبانيا، لن يحظى بالشهرة هناك.



تصريح جان يامان اكد تساؤلات التي أثيرت سابقا حول حقيقة ما يشاع عن خلافات بينه وبين كيفانش الغائب عن الشاشة منذ انتهاء مسلسله " اصطدام" الذي عرض العام الماضي.



يبقى ان نذكر ان جان يامان حضر إلى بيروت الصيف الماضي مع زميلته ديميت اوزديمير، وتم تكريمهما في مهرجان " موريكس دور" عن مسلسلهما " الطائر المبكر".