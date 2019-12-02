رانيا فريد شوقي تعود للدراما الاجتماعية مع مجدي أبو عميرة

استقرت الفنانة رانيا فريد شوقي على خطوتها الفنية المقبلة، التي ستظهر من خلالها لجمهورها قبل حلول شهر رمضان. وأكدت الفنانة رانيا فريد شوقي أنها تعاقدت على بطولة عمل درامي اجتماعي، يتولى إخراجه مجدي أبو عميرة، وسيتم الكشف عن كل تفاصيله خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه سيتم البدء في تصويره بعد عدة أسابيع؛ لطرحه على الفضائيات بعيداً عن الموسم الرمضاني المقبل.

يشار إلى أن الفنانة رانيا فريد شوقي تشارك في بطولة مسرحية «الملك لير» التي تعرض خلال الفترة الحالية، والتي يقوم ببطولتها الفنان يحيى الفخراني، مجدي كامل، أحمد فؤاد سليم، هبة مجدي، ريهام عبدالغفور، أحمد عزمي، نضال الشافعي، أيمن الشيوي، وغيرهم الكثيرون من نجوم المسرح المصري، وتعتبر هذه المسرحية آخر أعمال الفنان الراحل فاروق الفيشاوي.



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مشاركتها في مسلسل «أبو العروسة»

أما آخر الأعمال الدرامية لها، فكان مسلسل «أبو العروسة»، التي شاركت في بطولته بجانب سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، محمود حجازي، صفاء الطوخي، أحمد صيام، خالد كمال، ومجموعة من الوجوه الشابة التي قدمها مخرج العمل، وقد حقق هذا العمل ضجة كبيرة في مصر، والدول العربية، خاصة أنه كان يتناول العديد من الأزمات الأسرية التي تمر بها أغلب الأسر المصرية والعربية.