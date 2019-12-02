

مسلسلات متنوعة وجديدة على قناة OSN

دائماً ما تعودنا قناة OSN على تقديم أجدد وأجمل المسلسلات ذات القصص العميقة والهادفة. وهذا الموسم تخصك المحطة بثلاث مسلسلات ذات انتاج فني عالي وذات قصص ومغامرات شيقة. لذا لا تفوتي عليك فرصة متابعتها. من هنا ولكي تكوني على اطلاع مفصل على كافة المسلسلات، اليك الملخص التالي عن كل واحد منهم.



تابعي على OSN الجزء الأول من مسلسل "ما فيي"، حيث ستكتشفين فيه أحداث شيقة ومتتابعة عن عودة فارس من سوريا الى لبنان لاعادة افتتاح مطعم والديه، حيث يكتشف هناك أن فوزي المسؤول عن الضيعة وأحد أثريائها له علاقة بمقتل والديه. تدور أحداث هذه الحكاية حول بعض الاستقصاءات لمعرفة الحقيقة وبين قصة غرام تقع بين فارس وحفيدة فوزي التي عادت لتوها من باريس، ياسما.

ويلعب بطولة هذا المسلسل كل من معتصم النهار وفاليري أبو شقرا وأحمد الزين ونخبة كبيرة من الممثلين اللامعين. بدأ عرض الجزء الأول من المسلسل في 11 نوفمير وسيستمر لغاية 18 يناير على قناة OSN Ya Hala Al Oula، ويعاد ثلاث مرات يومياً. أما فيما يخص مواعيد عرضه، فهي في تمام الساعة 11 ليلاً من الاثنين الى السبت.

والجدير بالذكر أن الموسم الثاني من "ما فيي" سيعرض للمرة الأولى حصرياً على OSN مباشرةً بعد انتهاء الجزء الأول.

أما مسلسل "من حقي أحب" فهو دراما رومانسية تدور حول مهندس وزوجته يعيشان حياة متوترة وغير مستقرة لدرجة دخولهما في خلافات كثيرة معا، وتضطرب حياتهما أكثر بعد تدخل أصدقاءهما فيها.

يلعب بطولة هذا المسلسل كل من شيما سليمان و وريم أرحمة وعلي كاكولي.

بدأ عرض هذا المسلسل في 3 نوفمبر وينتهي في 12 ديسمبر و في تمام الساعة الثامنة ليلاً من الأحد الى الخميس على قناة OSN Ya Hala Al Oula ويعاد أربع مرات يومياً.

ومن المسلسلات المهمة التي تعرضها OSN على قناة OSN Ya Hal Al Oula مسلسل "صديقتي المذهلة" الذي يروي لنا قصة صداقة متواضعة ذات معالم إنسانية خام ، وسط خلفية فقيرة في نابولي بعد الحرب. في هذا المسلسل، تسرد امرأة قصة صداقتها مع فتاة قابلتها في المدرسة الابتدائية في أوائل عام 1950 ومجريات الأحداث التي تدور بينهما.

يلعب بطولة هذا المسلسل كل من فالنتينا أكا وأنطونيو بيونانو وجينارو كانونيكو.

بدأ عرض المسلسل في 13 أكتوبر وينتهي في الأول من ديسمبر عند الساعة 11 مساءً من كل أحد ويعاد 4 مرات يومياً.

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