تامر حسني يعرض مقتنياته الخاصة للبيع... ما القصة؟

بالتزامن مع عام التسامح، واحتفالاً بأعياد اليوم الوطني الإماراتي، يستضيف مارينا مول أبوظبي في العاصمة الإماراتية، الفنان تامر حسني في السادس من ديسمبر، وليكون هذا الاحتفال تتمة لسلسلة من الفعاليات المشوقة التي دشنها المول لزواره على مدار العام.

وأصدر المكتب الإعلامي لتامر حسني بياناً صحفياً منذ قليل، أفاد أنه يشارك بمعرض خيري خاص لمقتنياته من أشهر أعماله الفنية، ومزاد خيري يتم تخصيص ريعه لخدمة الطفولة العربية في جميع أنحاء العالم العربي.

إذ يتبرع تامر بأشهر مقتنياته، مثل: الجيتار الذي استخدمه في فيلم «عمر وسلمى» في أغنية تليفوني، وسترة الضابط من فيلمه الأخير «البدلة»، وأشهر ملابس باقي أفلامه وبرنامج ذا ڤويس وأشهر حفلاته والبدلة الشهيرة التي ارتداها أثناء تتويجه ببصمة هوليوود كأول عربي في التاريخ.

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على الجانب الآخر، تم ترشيح تامر حسني لموسوعة جينيس ريكورد، عن أكثر فنان مؤثر وملهم في العالم، يبعث طاقة إيجابية لجمهوره من خلال أشهر أغانيه، وقصة كفاحه ومعاناته كشاب بدأ من تحت الصفر.

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وقررت إدارة مارينا مول أن توجه دعوة رسمياً لحكام جينيس ريكورد ومحبي تامر حسن لحضور لحظة تسجيل رقم قياسي عالمي جديد في حياته، بجانب حصوله على جائزة موثقة من البيج آبل آوورد، إنه أشمل فنان في العالم، بحسب ما جاء في نص البيان.. والجدير بالذكر أن آخر رقم قياسي كان من نصيب النجم الأمريكي روبرت داوني، بطل سلسلة أفلام آيرون مان وأڤينچيرز، وبعده كان من نصيب إحدى أكبر جامعات العالم.

ومن جهه أخرى، يتوجه الفنان تامر حسني بتحية إلى شعب الإمارات وجمهوره بجميع أنحاء العالم، بتقديم أغنية قام بتأليفها وتلحينها بمناسبة عام التسامح؛ ليختتم بها مع مول العاصمة العريق معرضه الخيري.

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وأعرب الفنان تامر حسني في تصريحات جاءت ضمن البيان ذاته، عن سعادته البالغة باستضافة الإمارات، ومشاركته للمارينا مول أبوظبي لتحقيق هذا الهدف الخيري، الذي سيساهم فيه من خلال معرضه الخيري الموجه للطفولة العربية، وثانياً لأنه سيحقق إنجازاً عربياً عالمياً باسم مصر ووطنه العربي، وأكد أن فرحته تكتمل لأنه يسجل رقماً قياسياً يعبر عن قيمته الفنية التأثيرية وليست العددية والكَمية، وبالأخص أنه يدخل التاريخ ويحفر اسمه في كتاب جينيس ريكورد في هذا العمر المبكر، وأضاف أنه كان أول فنان عربي يُدخل بلده الموسوعة، من خلال أكبر حملة تبرع بالدم في العالم منذ ثلاثة أعوام، كان قد قام بتأسيسها مع جمهوره لخدمة المصريين غير القادرين.