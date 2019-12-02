لماذا أبكت سميرة سعيد هذه المتسابقة رغم أنها لم تستبعدها؟

تستمر المنافسة القائمة بين كل من أحلام وراغب علامة وسميرة سعيد ومحمد حماقي، وذلك في برنامج ذا فويس الذي سيتم الإعلان قريباً على حامل لقب البرنامج في موسمه الخامس.

وشهدت الحفل تفاعلاً كبيراً من قبل أعضاء لجان التحكيم مع المواهب الشابة، حيث اختار المطرب محمد حماقي كلاً من حفيظة فالكو، فهد مفتخر، يمان الحاج للاستمرار في منافسات البرنامج الذي سيشتعل خلال الأسابيع المقبلة، بينما فقد حماقي المطرب الشاب بهاء خليل بعد أن حصل على فرصته الأخيرة بالبرنامج.

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وفاجأت الفنانة سميرة سعيد جمهورها ومحبيها الذين يتابعونها بالبرنامج بتقديم باقة ورد للمتسابقة سندي لطي التي أذهلت الجميع بأدائها الفني المميز خلال حلقة اليوم، والذي أشاد به كافة أعضاء لجنة التحيم مما أدخلها في حالة بكاء، وعلقت الفنانة الإماراتية أحلام على هذا الأمر، ووجهت رسالة لسندي قالت من خلالها «على فكرة الورد دا غالي وسعره مش قليل يا حبيبتي».

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وتنافس فريق راغب علامة المكون من مهدي عياشي من تونس ودعاء لحياوي من المغرب ويوسف هناد من المغرب وميشال شلهوب من لبنان، وقد غنى كل منهم أغنية مميزة تناسبت مع صوته وموهبته الفنية المميزة، واستبعد الفنان راغب علامة المتسابق يوسف هناد الذي قدم أغنية يا بلدي يا وطن أحبابي.

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واختار كل مدرب من المدربين 3 مواهب تكمل معه مشوار المنافسة الذي اقترب على حسم اللقب.