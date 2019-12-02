بالفيديو.. شعبان عبدالرحيم يشارك في موسم الرياض على كرسي متحرك

شارك رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات تويتر، بمقطع فيديو من حفل المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم، وذلك ضمن حفلات موسم الرياض المقام بالمملكة العربية السعودية.

ظهر شعبان عبدالرحيم في الفيديو وهو جالس على كرسي متحرك بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الفترة الماضية، نتج عنها كسر في إحدى قدميه، ورغم عدم قدرته على الحركة، إلا أنه أمتع جمهوره بعدد من أغانيه المميزة.

يشار إلى أن موسم الرياض بدأ يوم 15 أكتوبر الماضي، وتضمن عروضاً مسرحية وسينمائية وحفلات غنائية، ذلك إلى جانب معرضٍ للفنون، ومن المقرر أن تستمر فعالياته حتى نهاية ديسمبر الجاري.

الجدير بالذكر، أن شعبان عبدالرحيم طرح مؤخراً أغنية جديدة هاجم فيها قناة الجزيرة، بسبب تحريضها ضد مصر، وحققت الأغنية شعبية كبيرة فور طرحها، وهي من كلمات الشاعر إسلام خليل.

يذكر أن آخر أعمال شعبان عبدالرحيم المسرحية كانت مسرحية «سيبوني أغني»، التي تدور أحداثها في إطار كوميدي استعراضي، حول المسابقات الفنية لاكتشاف المواهب، التي انتشرت خلال السنوات الماضية، ويشاركه المسرحية الفنان سمير غانم، وطلعت زكريا، وطارق الإبياري، وعدد من النجوم الشباب، ومن تأليف أحمد الإبياري، وإخراج عبدالغني زكي.

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شارك المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم في عدد من الأعمال السينمائية والمسرحية، أبرزها: فلاح في الكونجرس، رشة جريئة، عفاريت الأسفلت، أشرف حرامي، مواطن ومخبر وحرامي، حسن دليفري، وطاش ما طاش، دو ري مي فاصوليا، سامحوني ماكنش قصدي، خيانة، راسين في الحلال، مرسي عاوز كرسي، سيبوني أغني، وغيرها.

شاهدي الفيديو :