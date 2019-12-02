كشفت الفنانة عفاف شعيب سبب عدم تقديمها لأية مشاهد جريئة على مدار مسيرتها الفنية، سواء قبل ارتداء الحجاب أو بعده.
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أوضحت عفاف خلال حوارها مع الإعلامية راغدة شلهوب ببرنامج «تحيا الستات» على قناة «النهار»، أنها في بداية حياتها المهنية عندما أرادت دخول الوسط الفني، وكان وقتها والدها متوفًى، ووالدتها هي التي تتولى رعايتها، وجهت لها والدتها عدة نصائح، التزمت ولاتزال تلتزم بها حتى الآن.
تابعت: «قالت لي، حسك عينك أشوفك في يوم في مشهد تبقي قليلة الأدب فيه، لا تتحضني ولا تتباسي ولا حد يلمسك ولا حد يقولك تلت التلاتة كمان، ولا تلبسي حاجة لافتة للنظر، عشان كده لما جيت اشتغلت كان سمير صبري يتريق ويقولهم عفاف بتجيب لستة ممنوعات».
كانت هذه تفاصيل خبر عفاف شعيب: "أمي قالت لي إوعي أشوفك في مشهد مخلّ" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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