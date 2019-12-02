هند البلوشي تثير الجدل بفستان الزفاف.. فهل تزوّجت من هذا الفنان؟

كتب امير فتحي في الاثنين 2 ديسمبر 2019 03:55 مساءً - أثارت الممثلة الكويتية هند البلوشي الجدل بصورة نشرتها مع الفنان العراقي بلال الشامي، ظهرت فيها بفستان الزفاف.
وعلّقت البلوشي على الصورة، قائلة: “مع الرجل وأطيب قلب بالدنيا بلال الشامي.
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@bilalalshami
A post shared by •Hend Jm. Alblooshi (@hind_albloushii) on Dec 1, 2019 at 1:49pm PST
وتساءل متابعو البلوشي إن كانت قد تزوجت، أم أن ذلك كان مشهداً تمثيلياً من أحد الأعمال الفنية.
يُذكر أن البلوشي كانت قد تزوجت قبل دخولها المجال الفني مرتين، وفي عام 2012 تزوّجت للمرة الثالثة من الفنان مشاري العوضي، وأنجبت إبنتهما الأولى “عبير” في كانون الثاني/يناير عام 2013، وفي نهاية العام نفسه أنجبت إبنهما الثاني “جاسم”، لكن في شهر آب/أغسطس عام 2018 أعلن العوضي طلاقه من البلوشي.
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