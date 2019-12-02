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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشف الفنان المصري محمد فؤاد، تفاصيل الأزمة الصحية التي تعرض لها خلال الأيام الماضية ودخل على أثرها لإحدى المستشفيات الخاصة.
محمد فؤاد، قال في تصريحات صحفية: “خالص شكري وحبي وتقديري لجمهوري العزيز على قلبي، وبفضل الله وبفضل دعواتهم تحسنت أحوالي الصحية بشكل كبير، وأقضي فترة النقاهة حاليًا في منزلي ووسط أسرتي”.
وأضاف أنه تلقى آلاف المكالمات من مصر والوطن العربي للاطمئنان عليه.
وكان محود فؤاد، قد تعرض لأزمة صحية مفاجئة نتيجة ارتفاع في ضغط الدم، وخضع لعدد من الفحوصات الطبية، وغادر المستشفى بعد 24 ساعة بعد تحسن حالته الصحية.
وتزامنت الأزمة الصحية للفنان محمد فؤاد، مع الإعلان عن عرض مسلسله الجديد “الضاهر”، بعد منع سنوات بسبب المشاكل التي مر بها المسلسل مع الرقابة ومع أبطاله.
المسلسل بطولة كل من المطرب محمد فؤاد والفنانة الكبيرة رغدة وتامر عبدالمنعم ومادلين طبر وإنجي شرف وفريال يوسف وأحمد منير وأميرة هاني وسميرة محسن وعلاء زينهم وعمر حسن يوسف وعلاء مرسى ومظهر أبوالنجا وصبرى عبدالمنعم ودارين حداد وآخرون، من تأليف تامر عبدالمنعم، وإنتاج تامر مرسي وتامر عبدالمنعم، وإخراج ياسر زايد.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من محمد فؤاد على الأزمة الصحية التي ألمت به مؤخرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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