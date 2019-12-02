كلوي كارداشيان تتلقى "خاتمًا ماسيًا" من تريستان طومسون.. هل يعودان قريبًا؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - منذ فترة ويحاول تريستان تومسون إصلاح الأمور مع كلوي كارداشيان أملًا أن تعود المياه إلى مجاريها، وبعدما كان يترك تعليقات غزل وإعجاب على صورها، بدأ يقدم لها هدايا فخمة، ومؤخرًا فاجأها بهدية غير متوقعة.

في أحدث حلقات برنامج الواقع "مواكبة آل كارداشيان"، أمس الأحد، كشفت كلوي 35 عامًا عن تلقيها "خاتمًا ماسيًا" ضخمًا من تريستان 28 عامًا؛ ما يثير حيرة الكثيرين بالطبع بشأن ما إذا كانا قد يعودان لبعضهما قريبًا.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تميز الخاتم بقطعة ماسية ضخمة باللون الوردي، حيث قرر تريستان أن يقدم لكلوي خاتمًا يعرف لدى الغرب باسم "خاتم الوعد"، والذي يعني أن تريستان يَعِد كلوي بأنه لن يرتبط بأي سيدة، سواها.

وفي حلقة الأمس، أعربت كلوي عن اندهاشها وصدمتها من هدية تريستان، حيث قالت لسكوت ديسيك: "يبدو وكأنه خاتم زواج، لا أعلم ماذا أفعل".

وبالإضافة إلى ذلك الخاتم، كشفت كلوي في حلقة أمس، أنها تلقت هدية ثمينة أخرى من تريستان، وهي قلادة ماسية فخمة، بمناسبة عيد ميلادها.

يُذكر أن كلوي تفاجأت بالقلادة في غرفتها بأحد الفنادق، حيث كانت تستمتع بوقتها مع أصدقائها في حفل في ملهى ليلي بولاية "كونيتيكت"، ويبدو أن تريستان على تواصل مع أصدقائها؛ إذ توصل إلى صديقتها المقربة "مليكة حق" واتفق معها على أن تضع هديته على وسادة كلوي.

أثارت هدية تريستان حيرة كلوي؛ إذ قالت لصديقتها: "هل عليّ قبول مثل هذه الهدايا؟ أنا لا أعرف ماذا أفعل"، كما قالت إنها متحيرة بشأن قبول الهدية والاحتفاظ بها أم لا، وأعربت عن قلقها بأنها إذا احتفظت بالقلادة، فقد يفهم تريستان ذلك بشكل خاطئ.

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ويبدو أن تريستان يسعى جاهدًا لإعادة المياه إلى مجاريها؛ إذ قالت كلوي: "خلال الفترة الأخيرة، أخبرني تريستان أنه آسف ويحبني ويقدرني، ولكني حاليًا لا أستطيع أن أكون في علاقة معه خارج إطار أننا مجرد والدي ترو، فأنا اعتقد أنه يريد أكثر من ذلك، ولكني لا أريد ذلك الآن".

وبعد تلقيها الهدية، قررت كلوي التواصل مع تريستان، وحدثته عبر الفيديو، حيث شكرته وسألته عن سبب تقديمه الهدية، فقال لها "بدون سبب"، ولكنها قالت له: "يا إلهي، أنت لم تكن لطيفًا معي هكذا عندما كنا معًا، ولكن شكرًا جزيلًا".

وعندما طلب تريستان منها أن ترسل له صورة وهي ترتدي القلادة، رفضت طلبه وردت: "يمكنك رؤية الصور على الإنترنت".

وعلى الرغم من محاولات تريستان لإعادة كسب ود كلوي، من خلال الهدايا الثمينة، إلا أن كلوي أوضحت خلال حلقة أمس: "إنها لفتة رائعة، ولكن هذا لا يعني أن قلادة أو خاتمّا سيصلحان كل شيء".

يُذكر أن كلوي انفصلت عن تريستان في وقت سابق من هذا العام، بعد مزاعم خيانته لها مع جوردان وودز، صديقة كايلي جينر.