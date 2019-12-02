شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان العاصى تشارك النجم محمد رمضان بمسلسل البرنس وغادة عادل بملائكة إبليس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد أميرة الدراما النجمة ايمان العاصي لخوض السباق الرمضاني في شكل وثوب جديد ، وفي إطلالة ملكية بأحدث أعمالها مسلسل "ملائكة إبليس" مع النجمة غادة عادل ، كما تشارك فى بطولة مسلسل "بخط اليد" في رمضان المقبل مع المخرجة شيرين عادل ، وتشارك مع النجم محمد رمضان مسلسل " البرنس " بشهر رمضان القادم .

واكدت النجمة ايمان العاصي أنها تواصل تصوير مسلسل بخط اليد هذة الفترة وسوف تقدم خلاله شخصية جديدة ومختلفة ويقوم ببطولة هذا العمل مجموعة من الأطفال، وتدور أحداثه في نطاق من الدراما الإجتماعية.

الجدير بالذكر أن الفنانة إيمان العاصي قد شاركت في العديد من الأعمال الدرامية والسينما أيضاً حيث تألقت في فيلم “الخلبوص” مع النجم محمد رجب وفي بداية مشوارها الفني شاركت في مسلسل “حضرة المتهم أبي” مع النجم نور الشريف

Advertisements

كما تُحضر إيمان العاصي الكثير من الأعمال التي تشارك بها في موسم 2020 سواء في السينما أو الدراما فهي تعيش حالة من الانتعاش الفني هذه الفترة حيث شاركت في أحداث مسلسل “مملكة إبليس”، وأيضا تنتظر موعد عرض فيلمها الجديد سري للغاية، وعن آخر أعمال إيمان العاصي فكان من خلال أحداث مسلسل “نصيبي وقسمتك 3” ومسلسل “لمس أكتاف” مع النجم ياسر جلال الذي عُرض في رمضان 2018.





ويذكر ان ايمان العاصي استطاعت أن تصنع اسما مرموقا ومكانة خاصة بين نجمات جيلها لتتفوق عليهن بعد نجاحها فى الأعمال التى شاركت بها بدء من مسلسل «حضرة المتهم أبى» أمام الفنان الكبير الراحل نور الشريف وبعدها توالت أعمال تليفزيونية وسينمائية تركت فيها بصمة منها مسلسلات أحلام فى البوابة وحق مشروع والأدهم والاكسلانس وأبو عمر المصرى ولمس أكتاف،

لم يأت حصولها على لقب «أميرة الدراما»، من فراغ، فقد منحها جمهورها هذا اللقب بعد تألقها فى أدوار مهمة ومتنوعة أثبتت فيها موهبتها الفنية والتى لا تعتمد فيها على جمالها فقط، بل اعتمدت على التدقيق فى اختياراتها للشخصيات التى تجسدها وتنويع أدوارها واختلافها وهو ما دفعها لتحقيق نجاحات كبيرة برغم بدايتها القريبة إلى حد ما وتغيبها لفترات، إلا أنها استطاعت أن تعوض هذا الغياب بادوار سينمائية وتليفزيونية أبهرت بها الجمهور في السينما والدراما التليفزيونية، وما زال لديها الكثير لتقدمه وتثبت به انها أميرة الدراما المصرية.

كما تحرص علي التنوع في اختيار أدوارها لتثبت قدراتها الفنية وتؤكد أنها الفرس الرابح بين نجمات جيلها .. وهى من قدمت ببراعة أدوار الفتاة الجميلة الدلوعة وأدوار البنت الأرستقراطية المدللة وأدوار بنت البلد وكلها أجادت فيها ببساطة وتلقائية وموهبة واضحة.