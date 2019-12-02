شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا احتفل جون ترافولتا بمرور 25 عاما على فيلم Pulp Fiction والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد جون ترافولتا واحدًا من أهم نجوم هوليود على مستوى العالم، حيث قدم النجم الذي تجاوز الستين من العمر العديد من الأعمال الرائعة خلال مسيرته الفنية التي شهدت توهجا كبيرا خلال نهاية الثمانينات وبداية تسعينات القرن الماضي.



Pulp Fiction

ولكن من بين تلك الأفلام هناك واحد يعتز به جون ترافولتا كثيراً حيث ساهم في خلق شعبية كبيرة له وإعادته إلي الأضواء مرة أخري بعد الاختفاء فترة، وهو فيلم Pulp Fiction الذي تعاون فيه مع المخرج الكبير تارانتينو الذي طرح عام 1994 حيث حقق به نجاحاً كبيراً علي مستوي الإيرادات وإعجاب الجمهور والنقاد ممن أثنوا علي هذا الفيلم ليدين جون ترافولتا بالفضل لـ تارانتينو.



جون ترافولتا

جون ترافولتا لم يفوت مناسبة مرور ربع قرن علي فيلم Pulp Fiction، وذلك بعدما نشر صورة له ظهر فيها حليق الرأس تماماً ويرتدي الأسود وبجانبه سي دي الفيلم.