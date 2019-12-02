شكرا لقرائتكم خبر عن ماثيو ماكونهى وودى هارلسون يستمتعان بالسباحة بعد 20 عاما من فيلم EDtv والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد 20 عاما من فيلمهما الاول معا " EDtv" نشر ماثيو ماكونهي صورة تجمعه بالنجم ودي هارلسون وهما يستمتعان بالسابعة في البحر.

من جانب أخر احتفل مؤخرا ماكونهى بـ عيد ميلاده الـ 50 ، حيث ولد في عام 1969، في مدينة أوفالد، بولاية تكساس الأمريكية.

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وبدأ ماكونهى حياته الفنية في سن صغيرة، تخرج ماكونهى من جامعة تكساس في عام 1993، وله الكثير من الأعمال الهامة منهم Interstellar و The Wolf of Wall Street و Dallas Buyers Club، كما أن لديه خبرة كمنتج وأبرزها في True Detective الذي نال استحسان النقاد.

ومن المقررأن ينضم النجم العالمى إلى قسم Radio-Television-Film الإذاعة والتليفزيون بالكلية، بعد أن عمل كـمدرس بعدد فصول محددة منذ عام 2015، وشارك في تدريس فئة الإنتاج السينمائي، مع سكوت رايس، للمساعدة في صياغة المنهج واستخدام تجربته السينمائية في إنتاج الأفلام وراء الكواليس.