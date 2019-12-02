شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا احتفل عيضة المنهالي باليوم الوطني للإمارات مع 12 ألف شخص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان الإماراتي عيضة المنهالي الملقب بـ "صوت الامارات" باليوم الوطني الـ48 لدولة الإمارات، وذلك من خلال حفل فني ضخم شهد حضوراً جماهيرياً كبيراً، حيث تجاوز الحضور 12 ألف شخص.

وقد قدم المنهالي العديد من أغانيه أبرزها أغنية جديدة قدمها للمرة الأولى بعنوان "يا سعادة عيوني"، كما كشف أنه يحضر حالياً لمفاجأة كبيرة من خلال عمل جديد مع الملحن علي صابر، وأوضح أن العمل قد يشكل له نقلة بعيدة عن اللون الإماراتي الذي اعتاد عليها الجمهور منه طيلة مشواره الغنائي.



عيضة المنهالي

كما حرص علي توجيه الشكر لشعب ودولة الإمارات بمناسبة اليوم الوطني، من خلال كلمة قال فيها : «أوجِّه كلمة شكر لقيادتي الرشيدة، ولشعب الإمارات العزيز على المحافظة على هذا الوطن.. وكل عام ووطني بألف سلامة وأمان".