فن ومشاهير

نجوم الفن يهنئون الشعب الإماراتى بالعيد الوطنى الـ 48

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من نجوم الفن، على تهنئة الشعب الإماراتى، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ 48، الذي يوافق 2 ديسمبر من كل عام.

وغردت الفنانة نانسى عجرم، قائلة: " كل سنة ودولة الإمارات بخير وازدهار وتبقى بلد الأمن والأمان"، وكتب الفنان هاني رمزى، قائلا: "كل سنة ودولة الإمارات وشعبها بخيروسلام بمناسبة العيد الوطني لدولة الامارات "

وهنأت الفنانة فيفي عبده، الشعب الإماراتي، قائلة : " كل سنة ودولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها بألف خيروعزوأمن وأمان بحبكم"، وكتبت الفنانة نوال الزغبى، قائلة: "كل عام ودولة الإمارات الحبيبة بعزوفخر، اليوم الوطني الإماراتي الـ 48".

كما كتب الفنان راشد الماجد، قائلا: "كل عام وحبيبتنا دولة الإمارات بخير، في ظل قيادة شيوخها الكرام وشعبها الوفي، وندعو الله أن يديم عليها الأمن والأمان والتقدم والإزدهار".

وتحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، بالذكرى الثامنة والأربعين لاتحاد الإمارات السبعة، والذى يعد انطلاقة نهضة متواصلة فى الدولة بجميع المجالات.

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حسين الجسمى
حسين الجسمى

 

راشد الماجد
راشد الماجد

 

فيفى عبده
فيفى عبده

 

نانسى عجرم
نانسى عجرم

 

نوال الزغبى
نوال الزغبى

 

هانى رمزى
هانى رمزى

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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