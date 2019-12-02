شكرا لقرائتكم خبر عن ناتالى إيمانويل: سعيدة بلقاء صاحب السمو محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من جديد نشرت الفنانة العالمية ناتالى إيمانويل بطلة مسلسل Game Of Thrones، مجموعة من الصورالجديدة لها، وذلك من خلال رحلتها إلى أبو ظبى، وذلك بعد مغادرتها الأراضى المصرية السبت الماضى، وحضورها حفل استقبال منتدى المواطن العالمي، في الأمارات.



ناتالى إيمانويل



ناتالى إيمانويل

وكانت قد قابلت إيمانويل خلال تواجدها بـ سباق السيارات، صاحب السمو الملكي محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، ورجل الأعمال والمذيع ستيف هارفي، وغيرهم من الشخصيات العامة.



ناتالى إيمانويل



ناتالى إيمانويل

وعلقات إيمانويل على الصور قائلة " قضيت يومًا رائعًا يوم أمس في سباق الجائزة الكبرى F1 في أبوظبي، كان هذا أول سباق لي على الإطلاق، كان الصوت عال جدا، ولكن المشاهدة رائعة، كان من دواعي سروري مقابلة بعض الشخصيات المهمة مثل iamsteveharveytv و athealeve، وكان يشرفني مقابلة صاحب السمو الملكي محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي.

لقد انتهى وقت إقامتي في أبو ظبي، في الوقت الحالي. شكرا على الترحيب الحار والضيافة. سأعود خاصة إلى alalmazrouei لكونه مرشدًا ورفيقًا رائعًا لهذا اليوم، وأحب أن أشكر ايضا toddkrim لتوصيلي بـglobalcitizenforum".



ناتالى إيمانويل



ناتالى إيمانويل



ناتالى إيمانويل

Advertisements

يذكر أن ناتالى إيمانويل كانت قد حضرت إلى مصر، لـ حضور حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى في دورته الـ 41، والذى أقيم الجمعة الماضية، وكانت قد شاركت إيمانويل في تقديم إحدى جوائز المهرجان.

كما أن إيمانويل قامت بـ زيارة العديد من الأماكن الأثرية المصرية، مثل أهرامات الجيزة، والمتحف المصرى، بالإضافة إلى زيارة مدينة الأقصر، والاستمتاع بالجو في الجونة.

يذكرأن النجمة العالمية الإنجليزية ناتالي إيمانويل قد شاركت بدور" ميساندى" في المسلسل الأسطورى Game Of Thrones، والتي تعلق بها الكثير من المشاهدين بسبب براعتها، وإتقانها لـ دورها في العمل.

كما أنها شاركت في سلسلة السرعة Fast And Furious منذ الجزء السابع، الذى طرح في عام 2015، كما أنها ستشارك فى الجزء التاسع المقرر طرحه 2020.

بدأت النجمة العالمية الأنجليزية ناتالي إيمانويل مشوارها الفنى في عام 1990، حيث شاركت في إنتاج الموسيقى النهائية للفيلم الشهير Lion King، وهي في الـعاشرة من عمرها، وفى عام 2002، شاركت فى حوالى 20 عملا، والذى تنوع بين السينما والدراما، كما أن إيمانويل تتميز بالمظهر العصرى للفتيات، حيث الشعر الـ "كيرلى" واللوك الطبيعى، ولدت إيمانويل في 2 مارس من عام 1989، بـ ساوثيند أون سي، في المملكة المتحدة.