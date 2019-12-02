شكرا لقرائتكم خبر عن 6 كلمات × 10 دقائق.. ما قاله "دى نيرو" عن دور آنا باكين فى فيلم The Irishman والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحدث فيلم "The Irishman" لمارتن سكورسيزى، ضجة كبيرة منذ عرضه، وحاز على ثناء كبير، فيما وجهت له أيضا بعض الانتقادات، وأبرزها أن الشخصية الأنثوية البارزة في الفيلم، التي صورتها الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار آنا باكين، تتحدث ست كلمات فقط فى 10 دقائق من الأحداث.

باكين تلعب دور بيجي شيران، ابنة فرانك شيران "روبرت دي نيرو"، طوال فترة حياتها، تشتبه في أن والدها، كان شخصًا فاسدًا معنويا، خاصة بعد أن هاجم رجلاً، وعلى الرغم من وجودها في الفيلم ، إلا أنها نادراً ما تتحدث، وتحدق في الغالب في فرانك بصمت، وفقا لموقع "فاريتى".

Advertisements

نتيجة لذلك، تساءل البعض عن سبب عدم الاستفادة من الممثلة الموهوبة، ومع ذلك، دافع دي نيرو عن اختيار سكورسيزي وكاتب السيناريو ستيفن زايليان تقليل كلماتها والجمل التى تقولها فى الفيلم.

وقال دى نيرو لموقع يو إس إيه توداي: "لقد كانت قوية للغاية وهذا ما كان عليه، ربما في مشاهد أخرى كان يجب أن يكون هناك بعض التفاعل بين فرانك وبينها، إلا أن هذا ما حدث إنها رائعة وتردد صداها ".