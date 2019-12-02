بمشاركة رامى مالك.. الفيديو الترويجى لفيلم جيمس بوند الجديد " No Time To Die"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الشركة المنتجة لفيلم جيمس بوند الجديد " No Time To Die"، عن الفيديو الترويجى الأول للفيلم الذى يقوم ببطولته النجم العالمى دانييل كريج والنجم مصري الأصل رامى مالك، ويوضح مقطع الفيديو الصغير الملامح الأولى للفيلم الذى ينتظره بفارغ الصبر عشاق سلسة 007 الكلاسيكية.
14 ثانية فقط كانت هي مدة الفيديو الترويجى الأول لفيلم جيمس بوند الجديد "لا وقت للموت"، الذى طرح عبر حساب James Bond على تويتر، مع تعليق "لقد عاد بوند.. التريلر الأول يصل الأربعاء"، فيما سيطرح فيلم No Time To Die في دور السينما في 3 أبريل من العام المقبل.
يبدأ التريلر بظهور دانييل كريج بينما تفتح أبواب جراج لتصليح السيارات، وفى المشهد التالى يأتي الجاسوس 007 مرتديًا بدلته الذكية وهو يبتعد عن سيارة، ثم تنقلب سيارته على الجبال، وفى مشهد آخر تطلق عليه سيدة النار، ويتلو هذا قيادة جيمس بوند دراجة نارية قبالة حافة مبنى، ويختتم الفيديو الترويجى بشعار "لا وقت للموت".
دانييل كريج فى فيلم No Time To Die
فيلم No Time To Die
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