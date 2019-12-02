شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام يروى موقف طريف حدث له مع جاره .. والصورة ملهاش علاقة باللي حصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روى النجم محمد إمام، عن موقف حدث له مع جاره، وعن رد فعله بعدما طلب شيئ طريف، عبر حسابه على إنستجرام.

وكتب إمام، قائلا: "امبارح وأنا مروح قابلت جارنا، راجل لطيف جداً، وكان شايل طفل عمره سنتين تقريباً، علاقتي بجاري عبارة عن سلامات بس في الطالعة و النازلة..المهم قلت ابقى لطيف المرة دى معاه ليقولوا عليا تنك".

وتابع، محمد إمام، حديثه، قولت له أخبار حضرتك ايه .. قالي الحمدلله .. قولتله مين الولد الامور ده .. قالي ده عريس خديجة.. أنا فجأة لقيت الدنيا ضلمت في وشي و دوخت ومش عارف أخد نفسي.. ومش فاكرأنا رديت عليه ولا أيه اللي حصل ساعتها .. كل اللي فاكره أن أنا أول مادخلت البيت قررت اني مش هسلم على الجيران تاني ربنا يسترعلى الواحد من اللي هيشوفه، الصورة ملهاش علاقة بالموقف، بس تقريباً ده كان تعبيروشي لما الراجل قالي كده ".

وعلى الجانب الآخر، انتهى النجم محمد عادل إمام من تصوير فيلم "لص بغداد" الذى ينافس به فى شهر ينايرالمقبل ويشارك فى بطولته عدد من النجوم منهم ياسمين رئيس وأمينة خليل وفتحى عبدالوهاب وأحمد العوضى وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج سينرجى فيلمز.

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وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية.



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