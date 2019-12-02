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كتب امير فتحي في الاثنين 2 ديسمبر 2019 02:57 مساءً - خرجت ” ليلى واثقي ” حاكمة مقاطعة ” قدس ” الواقعة غرب محافظة طهران باعترافات أدلت بها عن إصدارها أوامر لقوات الشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين خلال الاحتجاجات الأخيرة في إيران .
كما أكدت أيضا على أن الحرس الثوري الإيراني كان نشطا بقمع المتظاهرين .
وأشارت ليلى واثقي في اعترافاتها إلى السبب من وراء إعطائها الأمر بقتل المتظاهرين قائلة : ” المهاجمون لمبنى المقاطعة كانوا لصوصا .. وقد أمرت بإطلاق الرصاص عليهم .. أصدرت أوامري للشرطة وقلت لهم أطلقوا النار على كل من يدخل مبنى المقاطعة ” .
وتابعت : ” المحتجون سرقوا الحواسيب والتلفزيون .. كانوا أشبه باللصوص وليسوا محتجين على ارتفاع أسعار البنزين .. الحرس الثوري كان نشطا بقمع المتظاهرين منذ اليوم الأول للاحتجاجات المناهضة لقرار رفع أسعار البنزين ” .
وأضافت : ” عندما استولى المحتجون على مبنى الحكومة توجهت إلى قوات الحرس الثوري وعدت مع قوات الأمن المكلفة بحماية مبنى الحكومة المحلية ” .
يذكر أن منظمة العفو الدولية كانت قد أعلنت عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات ” تويتر ” يوم الجمعة الماضية أن عدد قتلى الاحتجاجات في إيران وصل إلى 161 تقريبا .
وكانت قد انطلقت الاحتجاجات والتظاهرات في إيران يوم 15 من شهر نوفمبر الماضي وامتدت ل 5 أيام احتجاجا على قرار الحكومة برفع أسعار الوقود بشكل غير مسبوق .
كانت هذه تفاصيل خبر مسئولة إيرانية تعترف بإصدارها أوامر لقتل المتظاهرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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