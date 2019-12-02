فيفي عبده تهنئ الشعب الإماراتي بالعيد الوطني

كتب امير فتحي في الاثنين 2 ديسمبر 2019 02:57 مساءً - هنأت الفنانة فيفي عبده، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، الشعب الإماراتي بمناسبة العيد الوطني، الذي يوافق 2 ديسمبر من كل عام.
ونشرت “فيفي” صورة للعلم الإماراتي، وعلقت: “كل سنة ودولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها بألف خير وعز وأمن وأمان، بحبكم”.
وتحتفل الإمارات في 2 ديسمبر من كل عام بذكرى قيام اتحادها الذي تأسس عام 1971، برئاسة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
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