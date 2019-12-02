ايشواريا راي على غلاف كتاب لطلاب المدارس الثانوية الفرنسية

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

زين وجه نجم بوليوود وملكة جمال العالم السابقة إيشواريا راي باتشان غلاف المصنف الفرنسي المستخدم لتدريس اللغة الإنجليزية لطلاب المدارس الثانوية، من خلال تاريخ العالم والثقافة الشعبية.

تحتوي نسخة 2019 من ‘Fireworks Workbook’ على صور العجائب الكثيرة في العالم. بصرف النظر صورة ايشواريا راي، يظهر أيضا على الغلاف الفرنسي صورة لـ تاج محل فخر الهند.بحسب ما نقل موقع firstindia.

لا يقتصر الأمر على على ظهور صورة ايشواريا على الغلاف في مجلة Miss World، بل إنه يحتوي أيضًا على أسئلة حول الممثلة، في فصل بعنوان “Nollywood وBollywood”.

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يحتوي الفصل أيضًا على أسئلة حول بريانكا شوبرا، ملكة جمال العالم السابقة التي جمعت بين بوليوود وهوليوود في تقديم أفلام مميزة.

على جبهة العمل، قدمت إيشواريا راي باتشان صوتها مؤخرًا عن النسخة الهندية لشخصية أنجلينا جولي المميزة في فيلم Maleficent: Mistress Of Evil، الذي صدر في الهند الشهر الماضي.

قالت ايشواريا عن دورها في ها الفيلم، إنها كانت أول مرة تقوم بعمل دبلجة لشخصية لم تلعبها على الشاشة وكانت تجربة تعليمية. “