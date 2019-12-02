النجم الهندي أكشاي كومار يُعلق على مقتل وحرق طبيبة بعد اغتصابها.. ماذا قال؟

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

أعرب ممثل بوليوود أكشاي كومار عن غضبه الشديد لمقتل طبيبة بيطرية بعد تعرضها لعملية اغتصاب بشعة في ولاية حيدر أباد الهندية، قائلًا إن النسيج الأخلاقي للمجتمع قد بأ في الانفراط، والتحول إلى قطع صغيرة.

شارك كومار على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر وجهات نظره بشأن القضية، داعيا الحكومة إلى سن قوانين أكثر صرامة لمكافحة العدد المتزايد من الجرائم ضد المرأة في البلاد.بحسب موقع news18

قال في تغريدته الغاضبة “يبدو أننا نخسر كمجتمع. لقد مر 7 سنوات على قضية”نيربهايا”التي تعرض للاغتصاب الجماعي في دلهي عام 2012، ولا يزال نسيجنا الأخلاقي في حالة من التدهور. نحتاج إلى قوانين أكثر صرامة. هذا يحتاج إلى وقفة! “

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كما أكد تقرير، أنه بعد يوم من تعرض الطبيبة للاغتصاب الجماعي والقتل، احتجزت شرطة سايبر آباد أربعة من المشتبه بهم يوم الجمعة، حيث يتم استجوابهم.

كما أخبرت مصادر صحيفة The Hindu أن المشتبه بهم الأربعة - سائقان ومساعدان - تم ضبطهم بمواقع مختلفة في الساعات الأولى من يوم الجمعة ونقلوا إلى حيدر أباد. وقال الضابط “لقد اعترفوا بارتكاب الجريمة”، مضيفًا أن الجناة كانوا تحت تأثير الكحول عندما ارتكبوا الجريمة

وقد لاحظ بعض المارة الجثة المحترقة للطبيبة البيطرية البالغة من العمر 27 عامًا، بعد أن قاموا بأبلاغ رجال الشرطة، حيث تم استجواب أربعة أشخاص فيما يتعلق بالحادث، ولا تزال التحريات عن الجاني مستمرة.

وفي السياق ذاته، أعرب الممثل باكول بريت سينج، عن استيائه من الحادث. يقول عبر تويتر “أنا لا أعرف حتى كيف أتصرف بشأن الحادثة. لقد حان الوقت كأمة أن نزيل الخوف في أذهان الناس”.