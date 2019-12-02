هل يعتزل أميتاب باتشان قريبا؟

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

يعمل أميتاب باتشان في السينما الهندية منذ 50 عامًا بشكل مستمر. لا يكاد يكون هناك دور لم يلعبه الممثل. يمكن القول إنه أحد أكبر نجوم السينما الهندية الذين أعادوا تعريف سينما بوليوود، لقد كان وسيظل دائمًا رجل الأعمال الغاضب والشاب في السينما الهندية.

ومع ذلك، في مدونته الأخيرة، أعلن الفنان السبعيني شيئًا من المحتمل أن يترك جميع معجبيه وعشاق السينما في حالة من الحيرة، كتب بشكل يوحى بأشياء ضمنية عن وجوب التوقف بعد رحلة طويلة بالسيارة، مشيرًا أن رجلته ضمت الحسن والسيء، وتطلب الأن منه اعادة تعديل مسار حياته.

وأضاف: “يجب أن أتقاعد.الرأس يفكر في شيء آخر والأصابع الأخرى. إنها رسالة. “. يأتي هذا الإعلان على أنه صادم وغير متوقع. الممثل، في 7 نوفمبر، أكمل خمسة عقود تاريخية في السينما الهندية. وابنه الممثل ابهيشك باتشان كتب تهنئة له.

بدأ أميتاب باتشان حياته المهنية كممثل في فيلم “سات هندوستاني”، ولديه الآن ما يصل إلى أربعة أفلام قادمة في عام 2020. وحتى في سن 77، يستطيع باتشان منح النجوم الصغار فرصة للحصول على النجومية. الأفلام التي يقوم بتصويرها حاليًا هي براهماسترا وشيهري وجوند وجولابو سيتابو.