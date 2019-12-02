كاجول على غلاف «فيلم فير» الهندية مع أجاي ديفجان.. شاهد

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

تصدر الزوجان كاجول واجاى ديفجان الاصدار الجديد لشهر ديسمبر لغلاف مجلة “فيلم فير” في اطلالة وصفها الكثيرون بأنها “مثالية”، حيث يحتضن فيها ديفجان زوجته الجميلة، وهما يتطلعان إلى الكاميرا.

محللون يعتقدون أن الثنائي يعد أحد أقوى الأمواج في بوليوود، حيث يمتلكان قاعدة شعبية كبيرة في البلد الأكثر كثافة سكانية قبل مستوى العالم، نظرًا للترابط الأسري الظاهر، كما أنهما يمثلان كثير من الأسر الهندية من حيث المحافظة على التقاليد، وتربية الأبناء السوية.

ظهر ممثل “جولمال” وهو يرتدي بدلة سهرة سوداء اللون، في حين، ظهرت كاجول، في فستان أسود لامع مكشوف الصدر، بحس الصور ة المنشورة على موقع المجلة الرسمي.

كانت كاجول قد تعرضت الى سؤال محرج بينما كانت تستضيف جلسة سؤال وجواب على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث سألها أحد متابعيها “إذا كانت ستتزوج من شاروخان إذا لم تقابل أجاي ديفجان؟ “، لكن يبدو أنه أجابتها ترجمتها الى شكل عملي بصورة “فيلم فير” الأخيرة.