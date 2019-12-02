أبهيشيك باتشان يتحدث حياته الزوجية مع إيشواريا راي.. ويتفاعل مع شائعات الطلاق

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

دائما ما يكون المشاهير تحت رادار الباباراتزي ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، بدءًا من حياتهم المهنية وحتى حياتهم الشخصية التي تستحوذ على عناوين الصحف وتصبح من حين الى آخر حديثًا عن المدينة.

وبالمثل، فإن عائلة باتشان ممن تستحوذ على اهتمام كبير من وسائل الإعلام المختلفة، فجميع أفرادها دائمًا في الأخبار خاصةً ملكة جمال علالم السابقة وممثلة بوليوود ايشواريا راي “” Aishwarya Rai.

قبل بضع سنوات، ظهر مقطع فيديو للممثل ابهيشيك باتشان وايشواريا من حدث ما، اعطى انطباعًا أن كل الأمور بينهما ليست على ما يرام بين الاثنين. كما ادعى قريبا، العديد من التقارير أن الطلاق بينهما أصبح قاب قوسين أو أدنى.

وعند اطلاعه على العناوين، أبدى أبهيشيك غضبه، وعندما سألته إحدى الصحف البارزة عن تأثير هذه القصص، قال الممثل: “أعرف ما هي الحقيقة، وأعرف مدى أخذ وسائل الإعلام على محمل الجد.

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وتابع: لن اسمح لطرف ثالث بأن يملي على وايشواريا كيف تسير حياتنا، وكيف ينبغي لنا أن نعيش. إنها تعرف كم أنا أحبها، وأعرف كم تحبني.

وتحدث أبهيشيك أيضًا عن التفسيرات الخاطئة من وسائل الإعلام لجذب المزيد من القراء والمتابعين إليها: ” أنا شخصية عامة بعد كل شيء. ولن أستطيع أن أجعل وسائل الإعلام سعيدة طوال الوقت. لن أجعل زواجي وحياتي رهينة بأيدي وسائل الإعلام، لذلك، ليست في الحقيقة مشكلة بالنسبة لي. “

لقد تحدث الممثل ذات مرة عن حياته الزوجية الناجحة مع ايشواريا لـ Filmfare، قائلًا إن التواصل ضروري في الزواج ويجب أن يكون هناك احترام وفهم في علاقة العمل ‘’ هناك الكثير من التعديل، والكثير من العطاء والعطاء. سيكون هناك اتفاقات وخلافات. ولكن من المهم أن تستمر الاتصالات. هذا شيء كنت أؤمن به دائمًا.

” احتفلت ايشواريا وابهيشيك بذكرى زفافهما الثانية عشرة في 20 أبريل 2019. كما احتفلا مؤخرًا بعيد ميلاد ابنتهم إراديا باتشان في السادس عشر من نوفمبر.