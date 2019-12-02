سلمان خان يطالب بالقصاص السريع من مغتصبي الطبيبة الهندية

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

مع حالة الغضب العارم التي تعم أرجاء الهند بأكملها بسبب الاغتصاب والحرق والقتل الوحشي التي تعرضت له طبيبة بيطرية في منطقة رانغا ريدي في تيلانجانا، شارك الممثل سلمان خان تغريدة للتعبير عن آلامه.

كتب الممثل البالغ من العمر 53 عامًا على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر “هذا هو أسوأ أنواع الشرور التي تكون على شكل بشر في المجتمع”.

أشار سلمان إلى المعاناة والتعذيب التي من تصاحب وفاة النساء ضحايا الحوادث الإجرامية الكبرى في البلاد.مضيفًا أن هذه الحوادث ستجعل شعب البلاد متحدًا في وضع حد لمثل هؤلاء الأشرار، الموجودين بيننا قبل أن يتم الاعتداء على أي امرأة بريئة أخرى.

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وأوضح ممثل Dabangg أثناء إدانته لأعمال العنف أن “أسرتها تمر بهذه المعاناة والخسارة الشديدة ويجب إيقاف هذا. مؤكدًا أن الحملة الموجودة الأن على الانترنت ” Beti Bachao “ليست مجرد حملة. هذا هو الوقت لإعلام هؤلاء الشياطين أن نقف جميعًا معًا “.

الى جانب سلمان، أثار العشرات من المشاهير قلقهم بشأن الحادث على وسائل التواصل الاجتماعي. حيث تساءلت الممثل المخضرم أنيل كابور عن وجود قوانين في المقاطعة.

فيما أعرب فارون داوان أيضًا عن قلقه إزاء الموقف، حيث قال “نحن كهنود نناقش الكثير من الأشياء، ونحن بحاجة إلى أن نجتمع معًا لمنع حدوث الاغتصاب. لماذا يمكن إيذاء الفتيات بسهولة، لماذا، لماذا لا يخاف هؤلاء الأوغاد من القانون؟ “.