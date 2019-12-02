صور فيديو.. سارة علي خان تحتضن معجبة وتلتقط الصور معها

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

ظهرت النجمة الهندية سارة علي خان بإطلالة جذابة وأنيقة صباح السبت 30 نوفمبر، خلال جولة تسوق لها باحدى الأسواق التجارية الكبرى، بمدينة مومباي.

ارتدت “خان ” البالغة من العمر 24 عامًا فستانًا قصيرًا بدون أكمام باللون الأصفر، وانتعلت حذاء ذا كعب عال، ووضعت المكياج الجذاب البسيط الهادئ، وتركت شعرها منسدلًا بطبيعته على كتفيها وظهرها، وأضافت بعض الإكسسوارات البسيطة.

وقد سمحت “سارة” لإحدى المعجبات بالاقتراب منها، وابتسمت لها، قبل أن تلتقط معها صورة سيلفي بهاتف الفتاة في حركة دلت على تواضعها الشديد رغم شهرتها الواسعة.

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فيما تتناقل مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للممثلة مع معجبيها، يمكننا أن نرى كيف خرجت سارة واستقبلها حشد من المعجبين الشباب. سألتها أحد المعجبات عن توقيعها، وبعد محادثة سريعة، واصلت سارة معانقتها.

على جبهة العمل، تعمل ابنة النجم سيف علي خان سارة على اثنين من أفضل الأفلام التي تصطف أمامها، بما “آج كال” مع كارتيك آريان، وهو فيلم امتياز علي. بينما انتهى الفريق من تصوير الفيلم، كانت سارا تصوّر للفيلم التالي مع فارون دوان، “كولي رقم 1”.