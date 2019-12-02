بريانكا شوبرا ونيك جوناس يحتفلان بذكرى زواجهما الأولى

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رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365
من المقرر أن تحتفل النجمة الهندية بريانكا شوبرا وزوجها نجم الغناء الأمريكي نيك جوناس بذكرى زواجهما الأول الذي جرى في وقت سابق من 2018 في حفل أقيم في جودبور بولاية راجستان، وسط دعوة وسائل إعلام عالمية ونجوم كبار.
ممثل “Baywatch” كانت قد أعربت عن شكرها لمتابعيها على حساباتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، وشكرت بريانكا معجبيها وأتباعها على “حبهم وتمنياتهم الطيبة”. واضافت “شكرا للجميع على الحب والتمنيات الطيبة.
تزوجت بريانكا ونيك في احتفالين مفصلين - وفقًا للتقاليد المسيحية في 1 ديسمبر 2018 في قصر أوميد بهاوان في جودبور وفي طقوس الهندوسية فى 2 ديسمبر في نفس المكان.
واستمرارًا للاحتفال، استضاف الثنائي حفل زفاف في دلهي - حضره أيضًا رئيس الوزراء ناريندرا مودي. بعد أن رعت والدة بريانكا مادو شوبرا حفلة لأصدقائهم المقربين وعائلتهم. كما استضافوا حفل استقبال حفل زفاف في مومباي يوم 20 ديسمبر حضره من الكثير من نجوم بوليوود.
على جبهة العمل، كانت الممثلة البالغة من العمر 37 عامًا تصوّر مؤخرًا مشاهد فيلمها “The White Tiger” التالي في العاصمة الوطنية، بينما اختتم نيك Nick جولته الغنائية “Begins Begins” بنجاح مع إخوته Kevin كيفين Jo جو، والتي بدأت في أغسطس في ميامي، فلوريدا.
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