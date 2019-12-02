IFFI 2019: أميتاب باتشان يهنئ أوشا جادهاف على فوزها بجائزة «أفضل ممثلة»

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رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365
هنأ النجم الهندي الكبير أميتاب باتشان السبت 30 نوفمبر زميلته السابقة أوشا جادهاف التي حصلت على “جائزة الطاووس الفضي” لأفضل ممثلة في مهرجان الهند السينمائي الدولي لعام 2019 (IFFI) عن فيلمها “ماي غات”: الجريمة رقم 103/2005.
غرد الميجاستار مؤخرا على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، لتوجيه رسالة تبعث على الاحترام والمودة للممثلة التي عمل معها في فيلمه السينمائي “Bhoothnath Returns” لعام 2014.
كتب النجم السبعيني “T 3566 - تهانينا. ! ، أوشا جادهاف لحصولها على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان الهند السينمائي الدولي IFFI، . فخور بك. ويشرفني أنني عملت معك في Bhootnath Returns، “.
وأضاف الممثل المخضرم إلى جانب عدد قليل من اللقطات، “إنها لحظة فخر لوالديها، حيث تظهر الممثلة في لقطة أثناء استلامها الجائزة وهي بصورة مع والديها.
افتتح باتشان ونجم الجنوب راجنيكانث المهرجان الذي بدأ يوم 20 نوفمبر إلى جانب وزير البيئة في الاتحاد براكاش جافاديكار ورئيس وزراء جوا برامود ساوانت. أقيم حفل الافتتاح، الذي استضافه المخرج كاران جوهر، أميتاب راجنيكانث بجائزة “أيقونة اليوبيل الذهبي” وحصلت الممثلة الفرنسية إيزابيل هوبرت على جائزة “مدى الحياة لإنجاز الفنانين الاجانب”.
عرض أكثر من 200 فيلم من 76 دولة في المهرجان، بما في ذلك 26 فيلما روائيا و15 فيلما غير روائي في قسم البانوراما الهندية. كما يرأس جون بيلي، المصور السينمائي والرئيس السابق لأكاديمية الفنون والعلوم السينمائية، لجنة التحكيم الدولية لحفل جوائز IFFI.
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