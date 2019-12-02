بلقيس تتألق بلوك جديد وإطلالة جذابة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

خضعت الفنانة اليمنية بلقيس لجلسة تصوير جديدة ظهرت فيها بلوك جديد وإطلالة جذابة.

الفنانة اليمنية أطلت في الجلسة بفستان أسود طويل نحت قوامها، له ذيل طويل من الخلف باللون الوردي، من توقيع المصمم نور فتح الله، وتزينت بمكياج قوي.

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بلقيس تألقت بلوك جديد، حيث صبغت خصلات شعرها باللون الأصفر، وجمعته للخلف في ذيل حصان، بلمسات مصفف الشعر رافي، وتزينت بمجوهرات مميزة.

يُذكر أن الفنانة اليمنية بلقيس قد حصلت على «نجمة» باسمها مؤخرا ضمن ممشى «دبي ستارز» الذي يكرم أبرز الشخصيات العالمية في مختلف المجالات، وقد حضرت فعاليات افتتاح الممشى برفقة زوجها، رجل الأعمال سلطان عبداللطيف، وحرصت على التقاط صور تذكارية مع النجمة، معربة عن سعادتها بهذا التكريم.

ومن ناحية أخرى، طرحت بلقيس فيديو كليب جديد لأغنية بعنوان «تعالى تشوف» باللهجة المغربية، كلمات سمير المجاري، ألحان مروان أصيل، توزيع محمد رشيد علي، إخراج عبدالرفيع عبديوي.