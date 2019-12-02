تفاصيل مرض محمد منير وسبب ظهوره على كرسي في حفلاته الأخيرة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري محمد منير، خلال حفله الأخير في نادي هليوبوليس الشروق، والذي حضره حشد هائل من جمهوره، سر ظهوره خلال حفلاته على كرسي.

محمد منير، قال خلال الحفل: “لإن إحنا أسرة واحدة عايزة أقولكم على ظرف عندي أنا حصلي حاجة بتحصل لأي لاعب كرة، حصلي مشكلة في مفصل الحوض، سيبوني أدلع عليكم شوية، أنا ممكن أغيب سنة من غير حفلات بس هو شهر واحد بس وسأعود إليكم أفضل من لاعبي الكرة هذه الأيام”.

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محمد منير، كان أول ظهور له وهو يجلس على كرسي، خلال حفل تكريمه من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في مصر، الأول من نوفمبر الماضي.

وأعلنت مقدمة حفل مهرجان الموسيقى العربية، الذي أقيم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، تعرض محمد منير لإصابة انزلاق غضروفي خلال الأيام الماضية، ولكنها لم تمنعه من إحياء حفل افتتاح المهرجان في دورته الـ28.

وأكدت مقدمة الحفل، أن محمد منير حرص على التواجد بحفل الافتتاح رغم إصابته، لإمتاع جمهوره والغناء معهم على المسرح الكبير.