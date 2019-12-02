أوس أوس يودع جمهور «مسرح مصر»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ودع الفنان المصري محمد أسامة “اوس أوس”، جمهور “مسرح مصر”، بعد انتهاء عروض المسرحية التي حققت نجاحًا كبيرًا على مدار سبع سنوات هي مدة عرضها.

أوس أوس، نشر فيديو لأهم أدواره في المسرحية وعلق عليه قائلًا: “إمبارح كان أخر يوم عرض في مسرح مصر، سبع سنين ضحك وهزار وتعب و قلة نوم ومجهود جبار بيتبذل من كل الفرقة عشان نطلع عرض واحد يضحك الناس”.

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وأضاف: “ناس كتير تعبت معانا وأولهم مساعدين الإخراج وفريق الديكور والإنتاج والإضاءة والملابس والصوت.. الناس دي كانت بتتعب قوي معانا بجد شكرا ليكوا كلكوا.. شكرا لأستاذ أشرف عبدالباقي، اللي آمن بشوية مواهب وشباب عندها طاقة وطموح تساعده يحقق حلمه اللي بقي حلمنا في لحظة”.

وتابع: “شكرًا لاخواتي مش زمايلي في الفرقة إحنا إخوات بجد أكتر من سبع سنين متشاركين في الحزن قبل الفرح ضهرنا في ضهر بعض، وأخيرا شكرًا جمهورنا الكبير قوي في كل أنحاء الوطن العربي.. الجمهور اللي آمن بينا وبموهبتنا هنرجع تاني بحاجات أقوي وأحلي استنونا”.