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رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
علاقة حب مميزة تجمع الفنانة المصرية رجاء الجداوي بحفيدتها رضوى، من ابنتها الوحيدة أميرة.
رجاء شاركت محبيها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، صورة لحفيدتها مع بعض أصدقائها، واللاتي دخلن إلى مطبخها، لتجريب عدد من الوصفات.
رجاء كتبت معلقة على الصور: « حبايبي ربنا يحفظكم ويبارك فيكم صحيح كنت مرعوبه لحد لما خرجتم من المطبخ بس النتيجه رائعه برافو عليكم ماشاء الله ولا قوه الا بالله».
الصور حازت على إعجاب عدد كبير من الجمهور، وسألها عما صنعته حفيدتها، فردت رجاء أنها صنعت أنواع مختلفة من البسكويت.
رجاء تزوجت في حياتها مرة واحدة من حارس المرمي حسن مختار وذلك في عام 1970، وأنجبت منه ابنة واحدة اسمها أميرة، ولم تتزوج رجاء غيره.
فنانة الزمن الجميل قالت إن زوجها كان هو الحب الوحيد في حياتها، وتفتقده طوال الوقت وتشعر أنه معها في المنزل يراقبها ويعرف كل ما تفعله.
الفنانة المصرية تألقت مؤخرا من خلال حضورها مهرجان القاهرة السينمائي بفستان من تصميم هاني البحيري.
كانت هذه تفاصيل خبر حفيدة رجاء الجداوي تقتحم مطبخها وهذه النتيجة.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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