متابعة بتجــــــــــرد: أعلن قصر باكنغهام عن وظيفة شاغرة لمن يرغب في العمل لصالح العائلة الملكية في بريطانيا. فقد تم الإعلان عن حاجة القصر لـ “مدير جديد للسفر الملكي” لضمان استخدام العائلة لرحلات “فعالة من حيث التكلفة” مع مراعاة “الاعتبارات البيئية”. وبحسب البيان الصادر عن القصر، فإن الموظف المختار “سيتحمل المسؤولية الكاملة عن تنظيم السفر الجوي” والإشراف على السفريات بواسطة طائرة الهليكوبتر التابعة للملكة إليزابيث وخدمات القطارات المجدولة والقطار الملكي. كما سيتعين على مقدم الطلب الناجح أيضًا، أن يضمن “شراء خدمات سفر آمنة وفعالة ومناسبة من حيث التكلفة”، مع تقديم المشورة والتوصيات المناسبة بشأن السفر لأفراد العائلة الملكية أثناء قيامهم بالواجبات الرسمية للعائلة المالكة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عمل لصالح الملكة إليزابيث.. مطلوب مدير للسفر في قصر باكنغهام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.